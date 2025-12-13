Der SSC Weißenfels II sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

In Minute 20 schoss Max Hauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

SSC Weißenfels II Kopf an Kopf mit TSV Großkorbetha – 1:1 in Minute 47

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Brian Olajide kam rein für Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Weißenfelser Elf erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Puphal, Schumann, Baust, Hauer (65. Haufe), Ducke (90. Karl), Beyer, Scherbaum (53. Olajide), Häcker, Scheiding, Barnickel (77. Köllner)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Pschribülla (54. Reinschmied), Thurm, Hartmann, Hesse, Küster (82. Berbig), Knothe, Große, Schneider, Seidel (72. Schenk), Knothe

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157