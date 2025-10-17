Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Erfolg für das Team aus Großgrimma.

In Minute 17 schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Oliver Seidel erzielt.

51. Minute: SV Großgrimma 0:2 im Hintertreffen

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits vier Minuten später konnte Felix Zech (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, Zech, Weidner, Schneider, Wöpe (77. Boronczyk), M. Rackowitz, Angeli, Pillert (86. Palatini), Krobitzsch (59. Beyenbach), F. Rackowitz (59. Ibrahim)

TSV Großkorbetha: Stark – Seidel (80. Binneböse), Hartmann (86. Pschribülla), Schneider, Knothe, Küster, Lieb (62. Hesse), Thurm, Große, Reinschmied, Knothe

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145