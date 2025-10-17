Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. In einer unverhofften Kehrtwende hat der SV Großgrimma nach einem deutlichen Rückstand den TSV Großkorbetha mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Nach nur 17 Minuten schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (51.).

51. Minute: SV Großgrimma 0:2 im Hintertreffen

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hohenmölser zu entscheiden (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Wöpe (77. Boronczyk), Pillert (86. Palatini), Zech, Weidner, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Angeli, M. Rackowitz, Schneider, Göbel, Krobitzsch (59. Beyenbach)

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Seidel (80. Binneböse), Große, Thurm, Reinschmied, Hartmann (86. Pschribülla), Lieb (62. Hesse), Küster, Knothe, Knothe

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145