Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 65: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

34 Minuten nach der Pause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Shpikula, Tagishi (71. Hegenbart), Matschulat (90. Neumann), Gurniak, Eßrich (82. Bornkessel), Rybak, Barthel, Nosov, Eis

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Drischmann, Köhler, Schell (59. Ghebregergis), Kräuter, Kowol, Dos Prazeres Pires, Rothhoff, Kopp, Ullmann

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40