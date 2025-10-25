Dem SV Kelbra gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kelbraer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra mit 2:0 vorne – Minute 65

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Luca Connor Matschulat den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (79.). Damit war der Erfolg der Kelbraer gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Khudyi, Rybak, Tagishi (71. Hegenbart), Eßrich (82. Bornkessel), Nosov, Shpikula, Matschulat (90. Neumann), Eis, Gurniak

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol, Schell (59. Ghebregergis), Rothhoff, Dos Prazeres Pires, Kräuter, Drischmann, Kopp, Ullmann, Kopp, Köhler

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40