Der SV Kelbra erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 51 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde das zweite Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra in Minute 44 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Tagishi, Rybak, Matschulat, Shpikula, Conde, Hegenbart (62. Khudyi), Okapal (86. Angermann), Nosov, Barthel

SSC Weißenfels II: Magul – Karl (86. Apel), Hauer (70. Roy), Häcker, Barnickel, Petrick, Baust, Scheiding, Ducke, Kresse, Scherbaum

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51