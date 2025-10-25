Der SV Kelbra erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 65: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Luca Connor Matschulat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (79.). Damit war der Erfolg der Kelbraer entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi (71. Hegenbart), Rybak, Matschulat (90. Neumann), Eßrich (82. Bornkessel), Eis, Shpikula, Nosov, Gurniak, Khudyi, Barthel

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires, Ullmann, Rothhoff, Kräuter, Kopp, Kowol, Schell (59. Ghebregergis), Drischmann, Kopp, Köhler

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40