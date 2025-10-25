Dem SV Kelbra gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.). Die Kelbraer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 65: SV Kelbra führt mit zwei Toren

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi (71. Hegenbart), Khudyi, Eis, Nosov, Eßrich (82. Bornkessel), Gurniak, Shpikula, Barthel, Rybak, Matschulat (90. Neumann)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Köhler, Kowol, Rothhoff, Drischmann, Kopp, Kräuter, Schell (59. Ghebregergis), Dos Prazeres Pires, Ullmann, Kopp

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40