Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra in Minute 44 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ducke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Weißenfels erlangte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Shpikula, Hegenbart (62. Khudyi), Barthel, Conde, Eis, Rybak, Nosov, Matschulat, Okapal (86. Angermann)

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Petrick, Baust, Scherbaum, Kresse, Häcker, Hauer (70. Roy), Scheiding, Barnickel, Karl (86. Apel)

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51