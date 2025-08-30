Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 45 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem deutlichen Rückstand den SV Großgrimma mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Nach nur 13 Minuten schoss Max Rackowitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins Netz.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma – 1:1 in Minute 43

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Großgrimma musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol, Kräuter, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Kammler (80. Stadler), Köhler, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), L. Kopp, Freudenberg, F. Kopp, Krämer (84. Simon)

SV Großgrimma: Meißner – Krobitzsch, Witt, Angeli, Baum (61. Schneider), Beyenbach (74. Pillert), Weidner, Rackowitz, Beyer (74. Wöpe), Göbel, Bauer

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45