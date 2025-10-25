Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Hussein Elmi das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 73: SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Führung dank Doppelpack von Hussein Elmi – 2:0

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Elmi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (73.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Goltz (73. Wolf), Elmi, Hähnel, Zimmermann, Erovic, Woithe, Hempel, Beier, Lewinski, Marschhausen

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (60. Gümül), Dietze, Buchhorn, Stöhr, Eisler, Yadlos (46. Schneider), Baum, Grüllmeyer (76. Grübner), Lange, Schröter (60. Kamprath)

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25