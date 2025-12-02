Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Küster erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

56. Minute: TSV Großkorbetha führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte zweimal Gelb ein.

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 3:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm (72. Binneböse), Seidel, Hanschke, Küster (89. Berbig), Hartmann, P. Knothe, Große, Hesse, F. F. Knothe (72. Schenk), Schneider (80. Roth)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (77. Grübner), Buchhorn, Grüllmeyer, Baum, Kamprath, Gümül, Schröter, Schneider, Dietze (77. Franke), Hetke

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73