Der VfB 1906 Sangerhausen II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 17 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Christoph Eisler (25.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II in Minute 25 2:0 in Führung

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Reiber (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Reiber, Schröter, Grüllmeyer, Hetke (90. Strasser), Roßner, Gümül (83. Grübner), Baum, Buchhorn, Dietze (75. Halle), Eisler (75. Kögel)

SV Großgrimma: Schmidt – Pillert (75. Nitzschke), Krobitzsch, Schneider, Angeli, Ibrahim (83. Reinhardt), Beyenbach, Wöpe, Göbel, Bauer, Witt

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17