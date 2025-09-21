Der HC Erlangen spielt aktuell seine zehnte Bundesliga-Saison in Folge. Nach zuletzt zwei schwierigen Spielzeiten, möchte der Verein nun wieder in ruhigeres Fahrwasser vorstoßen.

Der HC Erlangen holte bisher drei Punkte aus vier Bundesliga-Spielen.

Erlangen - Hinter dem HC Erlangen liegt die zweite schwierige Saison nacheinander. Nach einem kurzzeitigen Intermezzo von Martin Schwalb als Trainer übertrug der Verein im Februar wieder dessen Vorgänger Johannes Sellin die Verantwortung. Mit dem früheren deutschen Nationalspieler gelang erneut erst am letzten Spieltag dank eines Sieges in Wetzlar der Klassenerhalt. In dieser Saison soll der Ligaverbleib bereits frühzeitig eingefahren werden.