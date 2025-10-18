Der VfB 1906 Sangerhausen II errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 26 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Tom Hetke für Sangerhausen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz (8.).

Minute 8 VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit BSC 99 Laucha – 1:1

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Olbricht (58. Gümül), F. Stöhr (77. Roßner), Eisler, Yadlos (88. Schneider), Dietze (89. Grübner), J. Stöhr, Fuhrmann, Hetke, Grüllmeyer (88. Franke), Schröter

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Keidel, Saal, Schumann, Bothe, Riesen, Hahnemann (75. Schmidt), Krentz, Schneller, Porse, Mohs (60. Handt)

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26