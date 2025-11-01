Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag setzte sich der Gastgeber VfB Oberröblingen vor 284 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überragenden 7:1 (3:0) durch.

Sangerhausen/MTU. 7:1 (3:0) in Oberröblingen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Meik Rockstroh, der VfB Oberröblingen, am Samstag im Tor der Gegner aus Gonnatal untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Paul Wanski für Oberröblingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhauser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Florian Cepa der Torschütze (22.).

Minute 22: VfB Oberröblingen mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Mika Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu erweitern (87.). Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Rühlke (75. Ernst), Strese, Cepa (70. M. Altenburg), Pulz (63. Wenske), Koch, Franke (73. G. Altenburg), Wanski, Leich (46. Meißner), Kummer

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Stüber (56. Dittmann), Steyer, Siebenhüner (80. Hagene), Lenzewski, Franke, Leich (65. Ditscher), Froeschen (46. Kurotschkin), Omnitz, Goldberg (56. Hoffmann)

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284