Die NSG Ohre Spetze hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben mit 0:2 (0:0).

0:2 – NSG Ohre Spetze verliert auf dem heimischen Platz klar gegen NSG Irxleben /Niederndodeleben

Flechtingen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rene Ahlfeld. Der Trainer von Ohre Spetze musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Irxleben /Niederndodeleben beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Finn Christian Armgart das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

NSG Ohre Spetze hinkt 0:2 hinterher – Minute 82

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Noa Mathias Zornemann (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 verließen die Börder den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Pfarre, Wehrmeister, Heberling, Scharenberg (21. Klinge), Engel (38. Zeimer), Arnold, König, Buthut, Metaj (41. Bethge), Meyer

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Thielecke, Bräuer, Strebe, Golling, Armgart, Stehr, Grebe (33. Schier), Zornemann, Hamann (29. Heinrich), Sägebarth (23. Schädel)

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40