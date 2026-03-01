Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Neuenhofe endete das Duell mit dem TuS Schwarz-Weiß Bismark am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Neuenhofe/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark ist auf Augenhöhe geendet.

Felix Pätz (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

1:1 für SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark – Minute 53

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe steckte einmal Gelb ein. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark, als Jonas Kapahnke den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bismarker Team errang (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Stärke, Natho, Ulrich, L. Tamm, Pätz (61. L. Tamm), Rüter, Anders, Aleithe, Riecke, Hasler

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Pietsch, Paschke, Seeger, Michelsen, Kalbe, Buchholz, Sonnenberg, Storbeck, Schulze, Kapahnke

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45