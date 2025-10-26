Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der Germania Olvenstedt am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt geschlagen geben musste.

1:3 – Germania Olvenstedt verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Olvenstedt und Magdeburg-Neustadt ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Maisam Mohammadi (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lias Schäfer der Torschütze (23.).

1:1 im Duell zwischen Germania Olvenstedt und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 23. Minute

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Mohammadi den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (74.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Schäfer, Farhangnia (58. Shen), Kohl, Kapsch, Bühring (85. Köppe), Böer, Stahl, Eckardt, Bagrovski (46. Zahiti), Golde

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Schlicht (19. Alamie), Lange, Mohammadi, Berger, Von Tycowicz, Khiro (75. Kaya), Thiele (75. Abdulkarim), Zarek, Kusch, Haegebarth

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30