Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:1) verließ die Germania Olvenstedt am Samstag den Sportplatz Olvenstedt. Der SV Eintracht Salzwedel fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Robin Wirdel hat am Samstag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Olvenstedt ganze sechs Treffer kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Memis Ozcan (Haldensleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (17.). Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Jaron Heubach für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Theo Krubert den Ball ins Netz (46.).

Minute 46: Germania Olvenstedt liegt 0:2 zurück

Dann konnte Salzwedel noch einen Erfolg erzielen. Paul-Lennox Lemke versenkte den Ball in Spielminute 49. Zu all dem Jammer lenkte der Magdeburger den Ball in der 75. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Malte Hein traf in der 79. Spielminute. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Alec Philo Stramm, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:6 auszubauen (82.).

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SV Eintracht Salzwedel

Germania Olvenstedt: Schade – Schäfer (40. Arm), Mai, Kapsch, Platzek, Golde, Köppe, Kohl, Shen (14. Hoyer), Knöpfel, Stahl

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Schulze, Weißbach, Hammer, Thaute, Horn (34. Lemke), Stramm, Krubert, Gromeier, Gueta (34. Hein), Heubach

Tore: 0:1 Jaron Heubach (33.), 0:2 Theo Krubert (46.), 0:3 Paul-Lennox Lemke (49.), 0:4 Leon Köppe (75.), 0:5 Malte Hein (79.), 0:6 Alec Philo Stramm (82.); Schiedsrichter: Memis Ozcan (Haldensleben); Zuschauer: 35