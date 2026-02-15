In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben und ging 1:13 (0:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Robin Wirdel hat am Sonntag vor 23 Zuschauern auf dem Sportplatz Olvenstedt ganze dreizehn Tore kassiert. Die Partie endete 1:13 (0:4).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Paul Luca Grebe (4.) erzielt wurde.

Germania Olvenstedt liegt 0:2 zurück – 4. Minute

Es lief nicht gut für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Armgart den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:13 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Börder entschieden.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Schäfer, Shen, Kapsch, Arm, Platzek, Knöpfel, Böer, Kohl, Mai (46. Hoyer), Köppe

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Grebe, Stehr, Klein, Hamann (26. Dao), Strebe, Bräuer, Armgart, Sägebarth (26. Heinrich), Höltge, Thielecke

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23