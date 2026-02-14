Eine herbe Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 211 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Finn Heidler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (33.). Die Freitaler legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

Bischofswerdaer FV 1 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 34

In der 61. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Freital steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scholze (87. Baum), Fromm, Weiß, Bürger (46. Born), Rettig (75. Goebel), Hofmann, Krautschick, Reh, Krause (87. Dolla), Ohnesorge (46. Hecker)

SC Freital: Kamenz – Frenzel, Wermann (46. Böcker), Michael, Heidler (90. Seyfert), Adler, Schiemann (71. Hendrich), Fluß (71. Schulze), Tänzer (81. Menz), Horschig, Von Brezinski

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211