Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Louis Albrecht (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

SV Plötzkau 1921 Kopf an Kopf mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1 in Minute 37

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Jamie Luca Meißner den Ball über die Torlinie bugsierte (82.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Felgenträger, Querfurt, Gelbke, Popp, Fricke, Fromme, Rückert (55. Braune), Meißner, Weise

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst, Hotopp, Hartmann (41. Schindler), Schneider, Natow, Gebauer, Roßmann, Albrecht, Michl, Bönicke

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34