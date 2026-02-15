Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:13 (0:4) verließ die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende den Sportplatz Olvenstedt. Die NSG Irxleben /Niederndodeleben fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Robin Wirdel hat am Sonntag vor 23 Zuschauern auf dem Sportplatz Olvenstedt ganze dreizehn Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:13 (0:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Börder legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Paul Luca Grebe der Torschütze (4.).

4. Minute: Germania Olvenstedt mit 0:2 im Rückstand

Es lief nicht gut für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Bereits eine Minute darauf konnte Armgart (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 13:1 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Kohl, Köppe, Böer, Knöpfel, Shen, Arm, Schäfer, Mai (46. Hoyer), Platzek, Kapsch

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Höltge, Hamann (26. Dao), Sägebarth (26. Heinrich), Klein, Strebe, Armgart, Stehr, Bräuer, Thielecke, Grebe

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23