Die Germania Olvenstedt hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 1:3 (1:1).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Olvenstedt und Magdeburg-Neustadt ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Maisam Mohammadi traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lias Schäfer der Torschütze (23.).

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mohammadi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (74.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bagrovski (46. Zahiti), Kohl, Golde, Eckardt, Schäfer, Böer, Kapsch, Stahl, Bühring (85. Köppe), Farhangnia (58. Shen)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Berger, Thiele (75. Abdulkarim), Lange, Zarek, Von Tycowicz, Schlicht (19. Alamie), Haegebarth, Kusch, Khiro (75. Kaya), Mohammadi

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30