Eine bittere Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Bjarne Peters (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Malte Peer Hirschfeld den Ball ins Netz (7.).

7. Minute: Germania Olvenstedt liegt 0:2 zurück

Dann konnte Gardelegen einen weiteren Erfolg erzielen. Maksym Berezovskyi versenkte den Ball in der 24. Spielminute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Olvenstedt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Brenzlich wurde es für die Gardeleger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:5. Hirschfeld traf in Minute 48, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hirschfeld den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:7 verfestigte (75.). Damit war der Erfolg der Gardeleger entschieden. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bühring, Golde, Eckardt, Kohl, Farhangnia (76. Görne), Bagrovski (35. Köppe), Hoyer (59. Kiesel), Kapsch, Shen, Schäfer

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wolter, Teßmer (46. Liehmann), Freitag (24. Kirchhof), Liebelt (69. Schubert), Wannagat, Linow, Kuthe, Peters, Berezovskyi, Hirschfeld

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52