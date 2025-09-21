Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der Post SV Stendal vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark freuen.

Stendal/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Röxe haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän.

Nigel-Miguel Riedel traf für den Post SV Stendal in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

86. Minute: Post SV Stendal in Führung dank Doppelpack von Nigel-Miguel Riedel – 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark steckte zweimal Gelb ein. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Riedel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (86.). In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Michael, Wallbaum (80. Jameel), Lenz (57. Imiolczyk), Fanta, Hubrig, Ihennacho (55. Singh), Riedel, Winkler, Rasuly, Kniep

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Kalbe, Steinmetz, Seeger, Kapahnke, Storbeck (20. Sonnenberg), Buchholz, Paschke (15. Haberkorn), Nikolai (46. Schulze), Hildebrandt

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42