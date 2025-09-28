Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen die Germania Olvenstedt fuhr die SG Blau-Weiß Neuenhofe am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Neuenhofe/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt am Sonntag 3:2 (1:0) getrennt.

Yanik Quaschny (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Neuenhofer legten nach. Wieder war Quaschny der Torschütze (47.).

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Die Germania Olvenstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Schon fünf Minuten darauf konnte Dennis Kapsch (Olvenstedt) den Ball über die Linie bringen (75.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Neuenhofer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Anders, Chelvier, L. Tamm, Riecke, Troppenz, Stärke, Natho, Quaschny, Neumann, Aleithe

Germania Olvenstedt: Schade – Golde, Hoyer, Kohl, Bühring, Kapsch, Farhangnia, Shen, Zahiti, Eckardt, Schäfer

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32