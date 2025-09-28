Kein Punktgewinn für TSV Rot-Weiß Zerbst: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen einstecken.

Zerbst/anhalt/MTU. Der TSV Rot-Weiß Zerbst und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Louis Rauschenbach (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (44.).

TSV Rot-Weiß Zerbst Kopf an Kopf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Rot-Weiß Zerbst noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Vincent Geilich (Zerbst) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Becker, Schmitz, Rauschenbach, Pötzschke, Nehring, Hahn, Friedrich, Geilich, Hanuszkiewicz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Seidel, Kietz, Marku, Konicki, Kozlowski, Schröter, Seelig, Hartung, Kaziur

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75