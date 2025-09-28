Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Burg/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser mit einem torlosen 0:0 (0:0). 36 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niegripp live dabei. Alles in allem acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Grunewald (75. Endert), Maltritz, L. Schmidt, Kunze (46. Wendler), Hensel (32. Opitz), Abagat (58. Müller), Rudolph, B. Tuchen, P. Tuchen (46. Fraaß), Pasedag

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Drobysh (65. Rogge), Gonsior, Farkas, Helbig, Thiele, Kliemann, Hübner (41. Müller), Schilf (77. Schlaizer), Rudolf (46. Gerbig), Spanka

; Zuschauer: 36