Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I glückte der SG Blau-Weiß Neuenhofe ein 3:2 (1:0)-Triumph über die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Yanik Quaschny (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

47. Minute: SG Blau-Weiß Neuenhofe vorne dank zwei Treffern von Yanik Quaschny – 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Germania Olvenstedt e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Unmittelbar darauf gelang es Dennis Kapsch, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Chelvier, Troppenz, Neumann, Stärke, L. Tamm, Riecke, Anders, Natho, Quaschny, Aleithe

Germania Olvenstedt: Schade – Eckardt, Kapsch, Hoyer, Schäfer, Kohl, Bühring, Zahiti, Shen, Golde, Farhangnia

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32