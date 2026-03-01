Kantersieg für den SSV 80 Gardelegen U19: Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt feiern. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:1).

Rajab Osman (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Bjarne Peters (31.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Berezovskyi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 auszubauen (77.).

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Tegge, Liebelt, Peters, M. Linow, M. Linow, Freitag, Berezovskyi, Wannagat, Liehmann, Kurpiers

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Thiele, Khiro, Abd Almoti, Aloso, Sido, Mohammadi, Osman, Haegebarth, Barbosa Pinto Da Silva, Alamie

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37