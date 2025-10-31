Dem SSV 80 Gardelegen U19 gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die NSG Ohre Spetze mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Gardelegen und Ohre Spetze am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Nick Engel (NSG Ohre Spetze) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es vergingen 31 Minuten, bis die Flechtinger sich von ihrer Führung verabschieden mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Maximilian Stefan Pfarre den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

SSV 80 Gardelegen U19 Kopf an Kopf mit NSG Ohre Spetze – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Pause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. Die Gardeleger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Majewski, Peters, Roitsch, M. Linow, Schubert, Teßmer, Hirschfeld, Kuthe, Liebelt, Wannagat

NSG Ohre Spetze: Wirth – Möbbeck, Pfarre, Scharenberg, Arnold, Bethge, Metaj, Buthut, Engel, Meyer, Wehrmeister

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30