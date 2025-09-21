Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unfassbaren 6:0 (1:0) fegte die Mannschaft des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt die SG Handwerk Magdeburg am Sonntag vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Gegner aus Magdeburg ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Mark David Purkert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte einmal Gelb (31.). In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Zarek erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Osman, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (89.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Purkert, Aloso, Alamie (46. Osman), Zarek, Schlicht, Lange, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Haegebarth, Hejhemo (74. Abdulkarim), Thiele

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Traore, Khalaf, Bode, Kuster (63. Matz), Alabdullah, Franke, Hübenthal, Voigt (63. Solomon), Wilke, Bajaha

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32