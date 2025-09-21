Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Marian Pohle Hindermann und sein Team SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (2:1) wider.

Quedlinburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 am Sonntag 6:2 (2:1) getrennt.

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Leon Fischer erzielt.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode Kopf an Kopf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 28

Gleichstand. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann gelang es den Plötzkauern, die Dominanz der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder nochmal herauszufordern. Fischer schoss und traf in Spielminute 80 noch einmal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Jackisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:2 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Pathak, Elsner, Rosplesch, Gabriel, Ziesing, Mahring, Hartrampf (46. Jackisch), Fischer (46. Beyer), Meyer, Beti

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme, Fütz, Fischer, Popp, Weise, Küstermann, Gelbke, Fricke, Meißner, Landgraf (63. Häckert)

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28