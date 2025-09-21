Dem Nienburg gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, den SV Einheit Bernburg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 62 Zuschauer waren live dabei.

Staßfurt/MTU. Nienburg – Bernburg: Nachdem der Nienburg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dean Haisch den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Nienburg und SV Einheit Bernburg – Minute 42

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

33 Minuten nach der Pause konnte Joey Ziebell (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 verließen die Nienburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Die Nienburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Schielke (46. Hellwig), Lorenz, Rosenberger (72. Borchert), Stöhr, Haisch, Ziebell, Brett

SV Einheit Bernburg: Malz – Kommritz, Lampe (46. Köhler), Münzer, Kühne (46. Kersten), Schaaf, Kohl, Rothmann, Krug, Kumbu (34. Desivojevic), Lorenz (45. Fleck)

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62