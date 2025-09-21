Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 32 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem überragenden 6:0 (1:0) durch.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Gegner aus Magdeburg überlegene sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Pascal Zarek den Ball ins Netz.

Minute 58: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Osman den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Thiele, Purkert, Hejhemo (74. Abdulkarim), Zarek, Alamie (46. Osman), Schlicht, Haegebarth, Aloso, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Lange

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bajaha, Alabdullah, Voigt (63. Solomon), Khalaf, Franke, Bode, Wilke, Hübenthal, Kuster (63. Matz), Traore

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32