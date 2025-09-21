Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Stahnsdorf/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma mit einem torlosen 0:0 (0:0). 68 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 live dabei. Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Ekalle, Krüsemann (86. Koschembahr), Seeger (55. Yatkiner), Kruska, Fron (70. Hauck), Samson, Plumpe (55. Hellwig), Göth, Mustapha

FC Grimma: Cap – Werner, Mattheus (77. Spreitzer), Öner (55. Markus), Kind, Rieger, Pistol, Vogel, Wächtler (90. Seidl), Katzenberger, Janz

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68