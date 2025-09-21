Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 6:2 (2:1) ging die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode von Coach Marian Pohle Hindermann aus dem Spiel mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Quedlinburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 am Sonntag 6:2 (2:1) getrennt.

Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Leon Fischer erzielt.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode Kopf an Kopf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 28

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Plötzkau legte nochmal vor. Fischer versenkte den Ball in der 80. Spielminute ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:2 gingen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Elsner, Beti, Fischer (46. Beyer), Rosplesch, Mahring, Gabriel, Meyer, Ziesing, Hartrampf (46. Jackisch), Pathak

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Meißner, Fütz, Popp, Gelbke, Fromme, Fricke, Landgraf (63. Häckert), Küstermann, Fischer, Weise

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28