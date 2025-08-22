Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark vor 52 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe freuen.

Bismark/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe am Freitag 4:2 (2:0) getrennt.

In Minute 17 schoss Robin Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oscar Schmidt den Ball ins Netz.

Minute 34: TuS Schwarz-Weiß Bismark führt mit zwei Toren

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Bismarker sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Nikolai, Kapahnke, Kalbe, Schulze, Buchholz, Seeger, Michelsen, Hildebrandt, Schmidt, Pietsch

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Quaschny, Tamm, Ulrich, Riecke, Chelvier, Neumann, Troppenz, Aleithe, Natho, Hasler

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52