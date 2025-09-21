Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der Nienburg vor 62 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Staßfurt/MTU. Im Spiel zwischen Nienburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Nienburg.

Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dean Haisch den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Nienburg und SV Einheit Bernburg – 42. Minute

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Joey Ziebell (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Nienburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Der Nienburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Stöhr, Schielke (46. Hellwig), Rosenberger (72. Borchert), Brett, Haisch, Ziebell, Lorenz

SV Einheit Bernburg: Malz – Lampe (46. Köhler), Rothmann, Kühne (46. Kersten), Lorenz (45. Fleck), Krug, Kumbu (34. Desivojevic), Kohl, Schaaf, Kommritz, Münzer

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62