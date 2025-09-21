Für den Gastgeber RSV Eintracht 1949 endete das Duell mit dem FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. Auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 haben 68 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem FC Grimma verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Valentin Vogel (Rostock) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (86. Koschembahr), Güllmeister, Kruska, Mustapha, Samson, Göth, Plumpe (55. Hellwig), Fron (70. Hauck), Ekalle, Seeger (55. Yatkiner)

FC Grimma: Cap – Rieger, Werner, Katzenberger, Vogel, Janz, Pistol, Kind, Wächtler (90. Seidl), Mattheus (77. Spreitzer), Öner (55. Markus)

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68