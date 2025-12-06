Die JSG Wernigerode unter Leitung von Trainer Daniel Stechhahn feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Hannes Buchold traf für die JSG Wernigerode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die JSGer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Rocco Freystein erzielt.

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Michel Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der JSGer gesichert. Die JSG Wernigerode rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Asemerom, Schulz, Deunert, Koch, Michaelis (81. Bartkowiak), Buchold, Turk, Freystein, Stechhahn, Wypior

SV Einheit Bernburg: Malz – Kumbu, Münzer (60. Börnicke), Scheffler (30. Wolf), Kohl, Desivojevic, Hein (44. Ehrich), Kersten, Kühne, Rothmann, Letz (28. Lampe)

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15