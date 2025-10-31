Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Coach Ronny Manegold aus dem Duell mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen das Team aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Maddox Liam Kegel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein (15.). Die Oscherslebener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Kegel.

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte noch einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Robin Manegold den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (68.). Damit war der Sieg der Oscherslebener entschieden. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Eckert (46. Mohr), Fischer, Herbst (46. Räke), Manegold, Abraham Maketh, Kegel, Franke (46. Welz), Okunowski, Ilse, Wolff (46. Jülich)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Meißner, Weise, Fromme (8. Häckert), Wolfram, Gelbke, Fischer, Fleck, Querfurt, Küstermann, Fricke

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30