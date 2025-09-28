Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erreichte der Heimverein SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II ein 4:4 (3:2)-Unentschieden.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag 4:4 (3:2) getrennt.

In Minute 22 schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Fabian Christian Schmidt (28.) erzielt wurde.

Minute 28 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SG Sargstedt / Germania HBS II im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Halberstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Schneider schoss und traf in der 29. Minute. So leicht ließen sich die Ilsenburger nicht abhängen. Marc Leon Munzke schoss und traf in Minute 35, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Lenny Henning schoss und traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Sargstedt / Germania HBS II kassierte einmal Gelb. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Phil Heinrich Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Ilsenburger zu erreichen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – F. C. Schmidt, Festerling, Busch (90. Otto), R. F. Abel (81. Ahrends), N. Schmidt (68. Parete), Knochen, Schipp, Munzke, Hartmann, L. Abel

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Bönicke, Hotopp (67. Roßmann), Herbst (60. Hartmann), Natow, Schindler (46. Albrecht), Schneider, Henning, Richter, Gebauer, Camara

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50