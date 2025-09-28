Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Burg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser. 36 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niegripp. Alles in allem acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Abagat (58. Müller), Kunze (46. Wendler), Rudolph, Pasedag, Hensel (32. Opitz), P. Tuchen (46. Fraaß), L. Schmidt, B. Tuchen, Grunewald (75. Endert), Maltritz

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Thiele, Hübner (41. Müller), Kliemann, Spanka, Helbig, Gonsior, Farkas, Rudolf (46. Gerbig), Schilf (77. Schlaizer), Drobysh (65. Rogge)

; Zuschauer: 36