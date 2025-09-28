Kein Punktgewinn für TSV Rot-Weiß Zerbst: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen hinnehmen.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Louis Rauschenbach für Zerbst traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (44.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Vincent Geilich, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+5). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Becker, Rauschenbach, Friedrich, Hahn, Schmitz, Pötzschke, Geilich, Nehring, Hanuszkiewicz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Seidel, Konicki, Kaziur, Kietz, Giss, Marku, Hartung, Seelig, Kozlowski

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75