  4. Enttäuschung und Stolz: SBB Baskets: Gemischte Gefühle nach der Auftaktniederlage

In Bremerhaven schnuppern die SBB Baskets an ihrem ersten Überraschungssieg der Saison 2025/2026. Am Ende jubelt aber aus einem Grund der Gegner.

Von Yannik Sammert 28.09.2025, 16:08
Die SBB Baskets um Fabien Kondo (am Ball/Archivfoto) zeigten eine überzeugende Leistung in Bremerhaven.
Bremerhaven/Magdeburg - Es fehlte am Sonnabend nicht viel für die SBB Baskets zum ersten Sieg im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro A. Die Sachsen-Anhalter hatten den klaren Favoriten Eisbären Bremerhaven an den Rand einer Niederlage gebracht. Zur Pause führte der leidenschaftliche und elanvolle Underdog sogar mit 37:34. Doch am Ende unterlag das Team von Headcoach Eiko Potthast 69:76. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, lobte der Trainer seine Akteure aber dennoch.