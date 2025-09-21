Für den Gastgeber RSV Eintracht 1949 endete das Duell mit dem FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem RSV Eintracht 1949 und FC Grimma. 68 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Mustapha, Ekalle, Seeger (55. Yatkiner), Plumpe (55. Hellwig), Göth, Güllmeister, Fron (70. Hauck), Kruska, Krüsemann (86. Koschembahr)

FC Grimma: Cap – Mattheus (77. Spreitzer), Pistol, Werner, Katzenberger, Wächtler (90. Seidl), Kind, Vogel, Janz, Rieger, Öner (55. Markus)

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68