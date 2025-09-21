Ergebnis 6. Spieltag Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma endet mit Remis 0:0
Für den Gastgeber RSV Eintracht 1949 endete das Duell mit dem FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Stahnsdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem RSV Eintracht 1949 und FC Grimma. 68 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stahnsdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma
RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Mustapha, Ekalle, Seeger (55. Yatkiner), Plumpe (55. Hellwig), Göth, Güllmeister, Fron (70. Hauck), Kruska, Krüsemann (86. Koschembahr)
FC Grimma: Cap – Mattheus (77. Spreitzer), Pistol, Werner, Katzenberger, Wächtler (90. Seidl), Kind, Vogel, Janz, Rieger, Öner (55. Markus)
; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68