Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser gegen den SV Arminia Magdeburg II ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Möser/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II. 43 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Drobysh, Schilf (49. Schlaizer), Thon, Rudolf, Kersten (68. Rogge), Spanka (78. Mäser), Thiele, Gonsior, Kliemann, Gerbig

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Diener, Chwoika, Kreuter (46. Mohammed), Schütz, Berisha, Ahmed (68. Thürnagel), Ellebrecht, Krühne-Ploetz, Michalek (68. Althaus), Lang (46. Truong)

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43